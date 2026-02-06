Извращенец шантажом выманил 20 миллионов йен у других извращенцев

В Японии арестовали мужчину, который шантажировал любителей делать тайные фото под юбками у девушек. Об этом сообщает Japan Today.

За решеткой оказался 22-летний Котаро Химеки из Токио. Во вторник, 2 февраля, японца задержали за съемку видео под юбкой у девушки, которая ехала перед ним на эскалаторе в торговом центре. Вскоре выяснилось, что он вымогал 100 тысяч йен (около 50 тысяч рублей) у студента, которого застал в мае 2025 года за тем же занятием в вагоне поезда метро.

Следователи считают, что мужчина шантажом выманил у десятков извращенцев не менее 20 миллионов йен (около 10 миллионов рублей). Химеки признался, что снял видео под юбкой у девушки, однако отрицает обвинения в шантаже. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Малайзии три женщины скрутили и передали полиции извращенца, который тайно снял на камеру мобильного телефона ягодицы одной из них. Мужчина оказался госслужащим.