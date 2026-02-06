Прохожий жестоко отомстил водителю за брошенный окурок

Пользователь Reddit с ником Nikopoleous рассказал, как отомстил водителю дорогого автомобиля за попытку намусорить на улице. Он уточнил, что за рулем роскошного черного «Мустанга» приехал мужчина, доставлявший еду его соседу.

«Проезжая мимо меня, он выбросил в окно еще тлеющий окурок сигареты. Я был в ярости. Я хотел просто поднять и выбросить его, но судьба предоставила мне лучшую возможность: спустя несколько мгновений водитель притормозил прямо перед домом моего соседа. Я понял, что у меня есть от силы 15 секунд», — написал автор.

Он поднял окурок, подошел к припаркованному «Мустангу» и швырнул почти выкуренную сигарету на водительское сиденье. После этого он спешно ретировался.

«Единственное, что я услышал, когда заходил в свой дом, это слова соседа: "Кажется, он что-то подбросил вам в машину". Понятия не имею, что произошло потом. Но самое нелепое в этой истории — то, что в то утро как раз вывезли мусор, то есть у водителя был буквально добрый десяток вариантов, куда отправить свой окурок», — заключил автор.

