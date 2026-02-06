Известную девичью поп-группу распустили из-за секса с фанатами

В Японии распустили известную девичью айдол-поп-группу «Захватчики из космоса» из-за двух участниц, занимавшихся сексом с фанатами. Об этом сообщает Koreaboo.

Объявление о прекращении деятельности коллектива появилось на странице его продюсерского агентства в социальной сети. В посте сказано, что «Захватчики из космоса» будут распущенны, так как две участницы из пяти, Агехасан Бот и Киринаги Руки, позволили себе неподобающие личные контакты с поклонниками, которые заключались в «романтических отношениях и взаимодействиях».

Группа из пяти молодых исполнительниц была создана в январе 2025 года, однако быстро добилась популярности. Агехасан Бот считалась самой популярной участницей группы и появлялась на обложке журнала для взрослых Weekly Playboy. Продюсеры группы заявили, что последнее выступление пройдет 8 марта. В нем примут участие только три исполнительницы, так как Бот и Руки уже уволены.

В японской поп-культуре айдолы — отдельная категория звезд, которые должны поддерживать непорочный имидж, граничащий с детским. Романтические отношения, ставшие достоянием общественности, могут разрушить карьеру знаменитости.

В 2024 году победительница конкурса «Мисс Япония» Каролина Сиино отказалась от титула из-за романа с женатым мужчиной. В Японии участницы конкурсов красоты относятся к категории айдолов.