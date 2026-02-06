Спасшийся из пасти акулы пенсионер не держит зла на хищника

Пенсионер из Великобритании едва не стал жертвой акулы во время купания на мелководье у побережья острова Тобаго. О своем спасении из пасти хищной рыбы он подробно рассказал «Би-би-си».

66-летний Питер Смит, IT-директор на пенсии, наслаждался последними часами отпуска на море, когда его внезапно что-то мощно ударило по ноге. Он повернул голову и увидел трехметровую акулу.

«В этот момент мозг работает со скоростью тысяча миль в час», — описал он мгновения перед нападением акулы.

Тупорылая акула набросилась на него и успела укусить за ногу, руку и живот. Будучи в ужасе, мужчина начал отчаянно колотить по хищной рыбе, чтобы она не утянула его на глубину.

«Честно говоря, я никогда в жизни не бил ничего так сильно», — признался он.

Благодаря помощи друзей, которые также вступили в схватку с акулой, Смит отбился, и его удалось вытащить на берег. Британца, потерявшего критическое количество крови, экстренно переправили в Майами. Он перенес десятки операций, в том числе с использованием мембраны из акульей кожи для пересадки кожи. Несмотря на то что ему пришлось заново учиться ходить, а в пальцах поврежденной руки до сих пор нет чувствительности, переживший нападение мужчина не держит зла на акул и даже планирует вернуться в Тобаго.

Этот инцидент стал первым зарегистрированным нападением акулы на острове.

Ранее сообщалось, что правительство Австралии решило закрыть для купания десятки пляжей на побережье Сиднея из-за серии нападений акул. Туристам рекомендовали воздержаться от купания в течение следующей недели.