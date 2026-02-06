Мужчина разбогател из-за любви к кренделькам

Житель штата Южная Каролина, США, захотел крендельков и выиграл в лотерее 200 тысяч долларов (15,4 миллиона рублей). Об этом пишет UPI.

Счастливчик рассказал, что зашел в магазин за пакетом соленых крендельков. Стоя на кассе, он увидел лотерейные билеты и решил купить несколько. Один из них и помог ему разбогатеть.

По словам мужчины, он не ожидал, что любовь к соленым снекам принесет ему деньги. Он планирует потратить их на машину.

«Это был замечательный день», — поделился своими эмоциями победитель.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Южная Каролина заехала в магазин за напитком и неожиданно выиграла 75 тысяч долларов в лотерею.