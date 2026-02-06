Свинья прилетела на дроне и отключила людям электричество

Житель китайской провинции Сычуань устроил десятичасовой блэкаут, пытаясь спустить живую свинью с горы с помощью беспилотника. Об этом сообщает The Standard.

Инцидент произошел в уезде Тунцзян. Фермер решил использовать дрон, чтобы перевезти так называемых «новогодних свиней» на скотобойню. Во время первого же рейса в условиях плохой видимости трос, на котором висело животное, зацепился за линии высоковольтных передач. В результате дрон и свинья повисли на проводах, вызвав короткое замыкание. Вся деревня лишилась электричества. Мужчина сперва попытался самостоятельно решить проблему, но в итоге был вынужден обратиться в энергоснабжающую компанию. Специалистам потребовалось 10 часов на устранение последствий.

Полиция подтвердила факт нарушения, отметив, что фермер, вероятно, использовал беспилотник в запрещенной зоне. Против него начато расследование. Как заявили юристы в местных СМИ, сельскохозяйственные дроны имеют ограничения по грузоподъемности и условиям эксплуатации, а несанкционированное использование, повлекшее серьезные последствия, может нарушать уголовный закон». Стоимость ремонта линий, включая замену поврежденных проводов, составила почти 10 тысяч юаней (около 111 тысяч рублей). Нарушителю, возможно, придется возместить эту сумму.

