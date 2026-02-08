В Великобритании грозятся казнить петуха за кукареканье

Жительница Великобритании опасается, что ее петуху может грозить усыпление из-за жалоб на громкое кукареканье по утрам. Об этом сообщает британское издание Daily Star.

По данным издания, петух по кличке Полковник (Colonel), принадлежащий 58-летней Сью Фартинг, оказался в центре конфликта после жалобы одного из соседей. Мужчина заявил, что крики птицы негативно сказываются на его психическом здоровье. В результате местный совет предупредил хозяйку о возможных мерах, вплоть до высшей меры наказания, если она не сможет ограничить шум.

Сью Фартинг живет в небольшой деревне Олдби в графстве Норфолк. Женщина рассказала, что начала держать кур около 1,5 лет назад — сначала она приютила одну из них, забредшую в ее сад. Позже выяснилось, что среди птиц оказался петух, который начал кукарекать с четырехмесячного возраста.

Около шести месяцев назад Фартинг получила письмо от местных властей после жалобы соседа. Ей предписали не допускать громкого кукареканья ее любимца после рассвета и держать петуха в темном курятнике как минимум до 8:00. При этом, как отмечает хозяйка, петухи по своей природе кукарекают с восходом солнца, который летом может начинаться уже в 4:30.

Ситуация вызвала недовольство жителей деревни. Более 600 человек подписали петицию в защиту Полковника, заявив, что звуки сельской местности — лай оленей, крики птиц и мычание коров — являются привычной частью повседневной жизни и не могут считаться нарушением. В местном совете пояснили, что обязаны рассматривать все жалобы, в том числе связанные с животными. Власти подчеркнули, что никаких угроз жизни петуха не выдвигалось, а уведомление направлено исключительно «для предотвращения антисоциального поведения и снижения шума для соседей».