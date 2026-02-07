OnlyFans-модель рассказала, что подписчик покупает ее ногти и добавляет в еду

OnlyFans-модель Латиша Джонс рассказала, что зарабатывает около 5 тыс. фунтов стерлингов (примерно 522 тыс. руб. по курсу на 7 февраля 2026 года) в неделю, продавая в интернете необычные предметы, включая свое нижнее белье, ресницы, использованные восковые полоски и срезанные ногти на ногах. Об этом сообщает издание The Sun, ссылаясь на выступление модели в подкасте Tea at Four.

Кроме прочего, она рассказала ведущим, что один из клиентов измельчает купленные у нее ногти в ступке и использует их как соль, добавляя в пищу. Как пишет The Sun, данная история оказалась настолько шокирующей, что этот фрагмент рассказа Джонс стал вирусным в соцсетях.

Она отметила, что выполняет многие необычные запросы клиентов. В частности, она продает использованные аксессуары для косичек и не брезгует другими экстравагантными запросами. Однако она придерживается правила, согласно которому желания клиента не должны ей вредить.

По ее словам, в индустрию развлечений для взрослых она пришла во время учебы в университете, рассматривая различные варианты подработки.

Ранее владельцы дорогого ресторана в США потратили деньги инвесторов на роскошь и OnlyFans-моделей.