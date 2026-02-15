Что за существо со смертельным ядом и смешным названием

Физалия, или португальский военный кораблик, — один из самых необычных и опасных организмов Мирового океана. Его часто называют медузой, однако с биологической точки зрения это ошибка. Несмотря на внешнее сходство, кораблик устроен принципиально иначе и представляет собой куда более сложную и потенциально опасную форму жизни. Подробнее об этом существе — в материале «‎Рамблера».

© KarenHBlack/iStock.com

Что это за существо?

Португальский военный кораблик (Physalia physalis) относится к сифонофорам — колониальным организмам из типа кишечнополостных. Это означает, что перед нами не одно животное, а колония специализированных особей (зооидов), которые эволюционно «срослись» и функционируют как единое целое. Каждый элемент колонии выполняет строго определенную задачу:

пневматофор отвечает за плавучесть,

гастрозоиды — за пищеварение,

дактилозоиды — за охоту и защиту,

гонофоры — за размножение.

По отдельности эти части не способны существовать. Однако вместе они образуют высокоэффективную систему выживания.

Где обитает португальский кораблик?

В привычном смысле физалии не привязаны к конкретному месту обитания. Они относятся к пелагическим организмам, то есть живут в толще открытого океана и не связаны с дном, рифами или прибрежными экосистемами. Португальские кораблики обитают:

в тропических и субтропических водах Атлантического океана,

в Индийском океане,

в Тихом океане, включая районы у Австралии и Океании,

периодически — в Средиземном море.

А увидеть их можно:

у берегов Португалии и Испании,

в Мексиканском заливе,

у восточного побережья США,

у побережья Бразилии,

в водах вокруг Австралии.

При этом кораблики не «приплывают» к берегу намеренно. Они полностью зависят от ветров и течений. Если направление ветра меняется, большие скопления сифонофоров могут быть выброшены на пляжи — иногда сотнями и тысячами особей одновременно.

Особенности физалий

1. Газовый парус

Самая заметная часть кораблика — наполненный газом пузырь-парус, выступающий над поверхностью воды. Он окрашен в сине-фиолетовые оттенки и может достигать 30 сантиметров в длину. Этот «парус» работает как настоящий парусник: у физалий нет мышц для активного плавания, поэтому они дрейфуют, используя ветер и океанские течения. Поэтому португальские кораблики часто оказываются выброшенными на пляжи — иногда целыми колониями.

Пузырь физалии может быть ориентирован слегка вправо или влево — это уменьшает вероятность того, что вся популяция будет снесена к одному берегу. Тем не менее при сильных ветрах эта защита не спасает, и колонии массово оказываются на суше.

Аксолотль: миловидная личинка и каннибал в одном лице

© aldorado10/iStock.com

2. Щупальца длиной в десятки метров

Португальские кораблики очень ядовиты. Под поверхностью воды они скрывают длинные щупальца, которые могут достигать 30–50 метров, образуя практически невидимую ловчую сеть. Они покрыты миллионами стрекательных клеток (нематоцист), каждая из которых содержит токсин. Контакт с щупальцами может произойти незаметно — они почти прозрачны и плохо различимы в воде.

Чем питается португальский военный кораблик?

Военный кораблик — пассивный хищник-засадник. Он не преследует добычу и не «плавает» в привычном смысле. Вместо этого он, дрейфуя в верхних слоях воды, распускает длинные щупальца под поверхностью. Рыба, соприкоснувшаяся с ними, получает мгновенный парализующий укол и теряет способность к движению буквально за несколько секунд. После физалия передает пойманную жертву к пищеварительным зооидам.

Рацион портуагльского кораблика состоит в основном из:

мелкой рыбы,

личинок рыб,

зоопланктона,

мелких ракообразных.

При этом кораблик хорошо приспособлен к длительному голоданию. Он может долго дрейфовать без пищи, пока не столкнется с подходящей добычей.

Насколько опасен яд португальского кораблика для людей?

Яд португальского военного кораблика — один из самых сильных среди морских организмов. Он воздействует сразу на несколько систем организма:

нервную,

мышечную,

сердечно-сосудистую.

У человека контакт может вызвать:

резкую жгучую боль,

обширные кожные ожоги,

судороги,

нарушение дыхания,

в редких случаях — остановку сердца.

Угрозу представляют даже мертвые особи, выброшенные на берег — их стрекательные клетки сохраняют активность длительное время, вплоть до нескольких недель. Смертельные исходы редки, но документально зафиксированы. Основной риск связан не только с токсином, но и с панической реакцией, потерей ориентации в воде, судорогами и утоплением.

Особенно опасен контакт для:

детей,

людей с аллергическими реакциями,

людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Что делать при ожоге?

Немедленно выйти из воды. Не промывать пресной водой — она может активировать оставшиеся стрекательные клетки. Осторожно удалить щупальца пинцетом или предметом, не касаясь руками. Промыть пораженное место морской водой или уксусом (если он рекомендован местными службами). Обратиться за медицинской помощью при сильной боли, ухудшении самочувствия или системных симптомах.

Популярный миф про «лечение мочой» не имеет научных оснований. Более того, он может ухудшить ситуацию.

Место в экосистеме

Несмотря на мощный яд, у кораблика есть враги. Некоторые морские черепахи, в частности логгерхеды, поедают физалий, не реагируя на токсин. Также некоторые рыбы используют щупальца кораблика как укрытие от хищников.

С точки зрения эволюции португальский военный кораблик — пример максимально экономичной стратегии выживания:

он не тратит энергию на активное движение,

использует ветер как двигатель,

превращает колониальность в функциональное преимущество,

сочетает охоту и защиту в одном механизме.

Эта комбинация делает его не просто опасным, а удивительно эффективным организмом. В экосистеме он выполняет роль регулятора численности мелкой рыбы и планктона, оставаясь при этом частью пищевой цепи более крупных организмов.

Ранее мы рассказывали про плюющихся животных и их мотивы.