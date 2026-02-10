Духовного гуру-убийцу выпустили из тюрьмы в 15-й раз

В Индии Гурмит Рам Рахим Сингх, глава секты «Дера Сача Сауда», вновь вышел на свободу в результате условно-досрочного освобождения, хотя отбывает пожизненный срок за изнасилование и расправу. Об этом сообщает CNN.

Это уже пятнадцатый раз, когда известный духовный гуру, чья секта насчитывает миллионы последователей, временно покидает тюрьму строгого режима, ссылаясь на закон штата Харьяна о поощрении примерного поведения. Сингх был осужден в 2017 году за изнасилования двух последовательниц, а в 2019-м получил пожизненный срок за организацию расправы над журналистом, раскрывшим преступления в «Дера Сача Сауда». Несмотря на это, с момента заключения под стражу убийца провел на свободе более 400 дней.

Сын убитого журналиста Аншул Чхатрапати заявил, что каждое такое освобождение причиняет семье жертв новую боль. Критики считают, что частые условно-досрочные освобождения гуру связаны с политическим влиянием его секты, способной обеспечивать целые блоки голосов на выборах. Сам Сингх, известный своей экстравагантностью и съемками в роли супергероя в собственных фильмах, с момента последнего выхода на свободу уже успел выпустить несколько новых проповеднических песен на YouTube.

