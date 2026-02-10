Мужчина 27 лет жил с наконечником от ручки в глазу

В городе Шэньчжэнь, Китай, врачи вытащили из глазницы 46-летнего мужчины наконечник шариковой ручки диаметром 2,5 сантиметра. Об этом пишет Jam Press.

Пациент по фамилии Фанг обратился в больницу, когда заметил, что его старая шишка на глазу увеличилась и стала невыносимо болеть. Осмотрев мужчину, врачи направили его на компьютерную томографию. Это обследование и помогло им найти причину боли — наконечник от ручки в глазнице.

Фанг рассказал, что 27 лет назад попал в больницу с ручкой в глазу после того, как подрался с одноклассником. Тогда мужчине наложили швы и отпустили домой. Через три года на месте травмы у Фанга появилась небольшая шишка, но он решил не обращать на нее внимания. Все эти годы он и не подозревал, что в его глазнице застряла часть той ручки.

Врачи удалили инородный предмет. Отмечается, что Фанг хорошо восстанавливается после операции.

Ранее сообщалось, что в носу жительницы Буэнос-Айреса, Аргентина, нашли кусок скотча, попавший туда 35 лет назад. Врачам потребовался час, чтобы вытащить предмет из носа женщины.