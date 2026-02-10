Экс-стюардесса рассказала об одной из самых безумных историй на борту самолета

Российская экс-стюардесса рассказала подписчикам одну из самых безумных историй, которая случилась на борту самолета во время ее работы. Она сняла об этом ролик и разместила на странице @ms_rusha в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора видео, она записывала необычные ситуации, когда работала бортпроводницей. Одну из таких записей она прочитала на камеру. Во время перелета девушка делала обход салона самолета и заметила, что сидевший в одиночестве пассажир с кем-то разговаривает.

Россиянка отметила, что он вел беседу с креслом, даже просил воды для него. Лишь позже бывшая стюардесса узнала, что этим же рейсом в багажном отделении перевозили тело сына указанного пассажира. Несмотря на это, мужчина выкупил второе место рядом с собой для своего ребенка.

«И это даже не самая безумная история», — заключила автор.

