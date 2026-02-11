Скандальная порнозвезда поставила рекорд мира по незащищенному сексу

Порнозвезда Бонни Блю утверждает, что ей удалось поставить рекорд мира по незащищенному сексу. Об этом сообщает издание The Tab.

7 февраля Бонни Блю переспала с 400 мужчинами. Это меньше, чем год назад, когда в похожем мероприятии участвовали 1057 человек. Однако в тот раз каждому мужчине отводилось меньше 40 секунд. Теперь времени было больше, поэтому у них был шанс довести дело до конца. Кроме того, они занимались сексом без средств контрацепции, и Бонни Блю надеется, что это поможет ей забеременеть.

Акция вновь проходила в лондонском особняке 58-летнего британского миллионера Эдварда Дейвенпорта. Он и прежде устраивал там скандальные секс-вечеринки, а до того провел несколько лет за решеткой по обвинениям в мошенничестве. Очередь растянулась на весь квартал и двигалась так медленно, что некоторым пришлось ждать встречи с Бонни Блю семь часов.

В прошлом Бонни Блю утверждала, что способна завести ребенка только посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Забеременеть другим способом ей, по утверждению врачей, не удастся.