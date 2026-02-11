Блогерша рассказала, как избавилась от воспалений с помощью мочи

В Австралии блогерша Люси Аура заявила, что кардинально преобразила свою кожу, используя собственную мочу. Об этом сообщает издание The Mirror.

44-летняя Люси Аура рассказала, что до начала курса уринотерапии ее кожа была воспаленной, жирной, с пигментными пятнами и склонной к высыпаниям. Женщина заявила, что каждый день пьет собственную мочу и наносит остатки на волосы и кожу.

«Я использую ее для волос и кожи, чищу ею зубы и полощу горло. Также она подходит для промывания ушей, носа, глаз, а еще в качестве клизмы. Когда я чувствую потребность в детоксикации, я пью мочу в течение дня. Это помогает очиститься и выводит токсины из тех областей тела, где это необходимо», — поделилась жительница Австралии.

По ее словам, она впервые попробовала уринотерапию в 2021 году, когда познакомилась с «двумя красивыми, здоровыми на вид женщинами». Женщина заявила, что не пожалела о своем решении.

«В основном, любые проблемы с моим кишечником проявлялись на коже. Уринотерапия перепрограммировала мой кишечник, а еще я изменила свой рацион питания», — заявила блогерша.

Женщина призналась, что некоторые люди негативно относятся к использованию мочи, но это ее не беспокоит.