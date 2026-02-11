Победитель лотереи не смог правильно подсчитать количество нулей в счастливом билете

$77.4692.47

Коллеги выиграли в лотерее 27 миллионов рублей спустя годы неудач

Жители штата Иллинойс, США, Рэнди и Эйприл, работающие вместе, неожиданно разбогатели на 350 тысяч долларов (27 миллионов рублей) благодаря лотерее. Об этом сообщает NBC Chicago.

Коллеги часто покупали лотерейные билеты, надеясь однажды выиграть крупный приз. Спустя годы неудач им наконец повезло. 7 января Рэнди привез жену в больницу и решил зайти в магазин за очередным билетом.

Сначала мужчина подумал, что они с Эйприл выиграли всего 350 долларов (27 тысяч рублей), и в шутку предложил купить еще несколько билетов, пока удача не оставила их. Однако вскоре он заметил на билете еще несколько нулей. Коллеги едва поверили своему счастью. И Рэнди, и Эйприл планируют инвестировать призовые деньги в недвижимость.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Индиана выиграла в лотерею 9,9 миллиона долларов и решила поделиться деньгами с бывшими коллегами. Ей повезло спустя 11 лет неудач.