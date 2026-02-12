Артистка заявила, что ей пририсовали живот на пляжных фото

Недавно певица Анна Семенович отдыхала вместе с возлюбленным в Дубае. Но отпуск был испорчен скандалом — в Сеть попали пляжные фото и видео артистки, на которых у нее заметен большой живот. Некоторые пользователи предположили, что она в положении, а другие раскритиковали ее фигуру.

Знаменитость была неприятно удивлена обсуждением ее тела. Она заявила, что снимки являются фейком.

— Сколько сплетен, ерунды, несуразного и откровенно фейкового я только не слышала и не видела за последние 20 лет. Я понимаю, что сплетни — это вторая сторона медали публичного человека, но иногда бывает очень больно и обидно. Отвечать и реагировать уже давно устала. Но последнее видео мерзкого сплетника просто взорвало Сеть. Наслаждайтесь искусством кустарного ИИ и фотошопа. Не видитесь на желтые сплетни злых людей, — высказалась Семенович в Telegram-канале.

В качестве доказательства она разместила ролик, где предстала в облегающем спортивном костюме. В конце видео артистка поднимает футболку, чтобы показать талию.

— Я чувствую себя куском мяса, который взвешивают в магазине, чтобы купить как товар. Это просто какой-то треш, — пожаловалась певица.

