Победитель лотереи не забрал выигрыш в срок и лишился 100 миллионов рублей

Победитель лотереи EuroMillions в Великобритании не забрал приз величиной один миллион фунтов стерлингов (100 миллионов рублей), срок получения которого истекал в среду, 11 февраля. Об этом сообщает издание The Independent.

© Lenta.ru

Неизвестный счастливчик приобрел выигрышный билет 15 августа 2025 года в британском городе Бирмингем. Чтобы получить выигрыш, нужно было обратиться за ним до полуночи среды.

Если участник лотереи не забрал деньги в установленный срок, он лишится всей суммы. Невостребованные средства вместе с накопленными процентами направят на финансирование проектов Национальной лотереи по всей Великобритании.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Южная Каролина заехала в магазин за напитком и неожиданно выиграла 75 тысяч долларов в лотерею.