Мужчина влез в долги из-за чужой слюны

Американец с необычным фетишем признался, что ежемесячно тратит около 150 фунтов стерлингов (около 15,7 тысячи рублей) на покупку чужой слюны в интернете. Об этом сообщает Mirror.

В интервью для YouTube-канала Other People's Lives мужчина объяснил, что его увлечение порнографией в подростковом возрасте привело к «другим интересам», включая фантазии о проглатывании и интересу к мужской слюне. Чтобы финансировать свою новую привычку, мужчина брал банковские займы и влез в долги.

«Иногда я просто из скуки покупал у нескольких человек одновременно, а не отказывал кому-то», — пояснил он.

Сейчас мужчина активно пытается справиться с зависимостью. Он обращался в несколько клиник, но отмечает, что специализированной помощи для таких случаев, как у него, в его регионе практически нет. Также он с трудом выплачивает кредиты, которые взял ради фетиша.

