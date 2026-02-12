В Австралии кенгуру попытался утопить собаку и жестоко избил ее владельца

В Австралии мужчина по имени Кол попытался отбить собаку у кенгуру и попал в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщает 3AW Drive.

Кол рассказал, что пил с другом пиво недалеко от дамбы, как вдруг услышал лай своей собаки. Он побежал на источник звука и увидел, что питомца схватил кенгуру и утащил в воду. Мужчина не раздумывая схватил лежащую рядом палку и бросился на кенгуру.

Животное отпустило собаку, и Кол попросил друга увести ее подальше. Он и сам уже начал выходить из воды, как противник вдруг прыгнул на него и ударил головой по лицу. По словам Кола, кенгуру был быстрым, как ракета. Зверь продолжал жестоко избивать его и постоянно рычал.

«Его маленькие гремлинские лапки схватили меня за голову», — вспомнил Кол.

Мужчина пытался освободиться, но кенгуру его не отпускал. В конце концов его спас друг. Он ударил кенгуру лопатой, и тот убежал.

Кола доставили в больницу. По словам врачей, его раны были настолько серьезными, словно он попал в аварию. Мужчина отметил, что схватка с кенгуру длилась не больше минуты, однако из-за этого ему пришлось провести в больнице шесть часов.

«Мне немного стыдно за то, что меня уделал кенгуру, — признался мужчина. — Но еще сильнее меня раздражает, что он порвал мою новую кофту».

Ранее сообщалось, что в Австралии два кенгуру напали на участников ежегодной многодневной велогонки Tour Down Under. Одно из животных и вовсе сбросило на землю лидера соревнования.