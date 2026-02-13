В Турции пьяный мужчина ограбил ювелирный магазин и скрылся на осле

В Турции пьяный мужчина ограбил ювелирный магазин и позже скрылся на осле. Как пишет агентство DHA, инцидент произошел в районе Меликгази города Кайсери.

Как уточняется, подозреваемый угнал приглянувшийся ему погрузчик и с его помощью взломал двери магазина. Мужчина украл 150 граммов золота, после чего ретировался с места происшествия на осле.

Однако вскоре мужчину задержали. На допросе он признался, что во время преступления был пьян и просто хотел найти еще немного алкоголя.

«Я доехал на своем осле до данного района. Увидел, что алкогольный магазин закрыт, рядом стоял погрузчик. Я завел его, соединив проводки, и поехал к другому алкогольному магазину, но вдруг увидел ювелирный и вспомнил о проблемах с деньгами», — рассказал свою историю задержанный.

В настоящее время мужчина арестован. Золото правоохранители вернули законному владельцу.