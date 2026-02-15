Пара из Британии установила рекорд по количеству поцелуев в минуту

Британец Джошуа Сандерс установил рекорд Гиннесса по количеству поцелуев. Об этом сообщается в официальном аккаунте компании Guinness World Records в соцсети TikTok.

Рекорд был зафиксирован в Лондоне. На видео запечатлено, как Сандерс поцеловал свою возлюбленную Дженни Трой 146 раз за 30 секунд.

«Он успешно установил этот рекорд с третьей попытки, но надеется, что кто-то уже собирается побить его», — говорится в сообщении.

Мировой рекорд по длительности поцелуя принадлежит семейной паре из Таиланда. В 2013 году они приняли участие в конкурсе на самый долгий поцелуй, проходивший в честь Дня святого Валентина. Во время поцелуя влюбленным нельзя было размыкать губы даже на несколько секунд — им даже пришлось ходить вместе в туалет. В итоге поцелуй Эккашая и Лаксана Тиранарата продлился почти двое с половиной суток.