Маск захотел увидеть сериал про чернокожего себя

Американский предприниматель Илон Маск предложил стриминговому сервису Netflix сделать сериал, в котором основатель SpaceX будет изображен чернокожим. Об этом миллиардер сообщил в социальной сети X.

Таким образом Маск прокомментировал публикацию пользователя с пародийной рекламой сериала про бизнесмена. К посту он прикрепил сгенерированную с помощью искусственного интеллекта картинку, на которой изображен чернокожий основатель SpaceX и инопланетяне. По словам пользователя, изображение представляет собой почти каждое шоу Netflix.

«Пожалуйста, сделайте это реальностью, это было бы круто», — написал Маск.

В октябре прошлого года американский миллиардер призвал объявить бойкот Netflix, поскольку он, по мнению бизнесмена, вредит психическому здоровью детей из-за леволиберальной повестки в отношении трансгендерных лиц. Заявление Маска в итоге стало трендом. Многие пользователи стали призывать «отменить» стриминговый сервис.