Женщина рассказала об отношениях с мужем старше нее на 28 лет

Жительница США Джессика Зиркельбах вспомнила, как начинались ее отношения с супругом старше нее на 28 лет. Их историей она поделилась в подкасте Love Don’t Judge.

© Lenta.ru

34-летняя Зиркельбах рассказала, что познакомилась с будущим мужем Алленом, которому сейчас 62 года, через общих друзей. Женщина сразу обратила внимание, что у него было такое же имя, как у ее отца. При этом в первую встречу она еще не знала о возрасте Аллена. Ей понравилось, что мужчина был успешным и вел себя как настоящий джентльмен.

Когда Зиркельбах стало известно об их разнице в возрасте, ей было уже все равно, так как Аллен уже привлекал ее физически. У них завязался роман, и вскоре они сыграли свадьбу. Сейчас у супругов есть ребенок.

По словам Зиркельбах, близкие поддерживают их брак. Даже ее отец принял Аллена, хотя поначалу относился к тезке настороженно. Чаще всего супруги сталкиваются с негативной реакцией от незнакомцев, но предпочитают не обращать внимания на хейтеров.

Ранее сообщалось, что 19-летняя жительница Дании Беа рассказала, что вышла замуж за возлюбленного старше нее на 20 лет. Мужчина сделал ей предложение всего через месяц после знакомства.