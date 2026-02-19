Мужчина проник в королевскую резиденцию и назвался королем

В Великобритании вынесли приговор 57-летнему мужчине, который проник на территорию Сент-Джеймсского дворца. Об этом пишет Daily Mail.

Эндрю Пэрротт пробрался в королевскую резиденцию 21 июня 2025 года. Он бродил по территории, звонил в дверные звонки, поворачивал дверные ручки и пытался открыть королевскую часовню. Когда на место происшествия прибыли полицейские, Пэрротт назвался королем. На него надели наручники и увели в полицейский фургон.

На допросе Пэрротт заявил, что проник на закрытую территорию из любопытства. При этом он так и не смог объяснить суду, почему пытался выдать себя за члена королевской семьи. По его словам, у него не было никакого преступного умысла. Мужчину приговорили к одному году условно и обязали выплатить штраф в размере 85 фунтов стерлингов (8,9 тысячи рублей).

Сент-Джеймсский дворец — один из старейших королевских дворцов Лондона, построенный королем Генрихом VIII в 1530-х годах. Он был главной резиденцией британских монархов до 1837 года, когда королева Виктория перенесла двор в Букингемский дворец.

Сегодня Сент-Джеймсккий дворец считается лондонской резиденцией трех принцесс: Анны — сестры британского короля Карла III, Александры — двоюродной сестры королевы Елизаветы II — и Беатрис — дочери герцога Эндрю, младшего брата Карла III.

Ранее сообщалось, что незнакомец проник на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго с намерением сделать предложение его 18-летней внучке. Это уже вторая подобная попытка.