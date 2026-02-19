Женщина получила 4000 заявок на пост мужа благодаря билбордам «Женись на мне»

42-летняя американка Лиза Каталано решила найти мужа с помощью билбордов и рекламы на такси. Об этом пишет New York Post.

Каталано рассказала, что долгое время состояла в отношениях, однако ее возлюбленного не стало из-за неизлечимой болезни. Оправившись от потери, женщина пыталась найти любовь в приложениях для знакомств, но быстро разочаровалась в них. Тогда к Каталано и пришла идея создать специальный сайт для поиска мужа.

Женщина разработала сайт marrylisa.com и разместила информацию о нем на билбордах. Кампанию «Женись на мне» она запустила осенью 2025 года. С тех пор она получила более четырех тысяч заявок на пост ее мужа.

По словам Каталано, она разбирает анкеты кандидатов вручную. Ей важно, чтобы ее будущий супруг жил в Калифорнии и имел возраст от 35 до 47 лет. По этим параметрам ей удалось оставить всего 50 заявок. Из них она отобрала 20 и в конце концов согласилась сходить на свидание с пятью мужчинами.

«Это был одновременно самый стрессовый период в моей жизни и самое волшебное, что со мной когда-либо случалось», — призналась Каталано.

При этом женщина пока не встретила идеального кандидата. Поиски продолжаются, хоть, как отмечает женщина, и обходятся ей очень дорого.

