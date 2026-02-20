Собака наткнулась в сугробе на змею

В подмосковных Химках собака наткнулась на мертвую змею в сугробе. Очевидцы связывают находку с недавним пожаром в одном из домов.

Стало известно о необычной находке в Химках. На улице Молодежной в сугробе была обнаружена мертвая змея.

На труп наткнулась собака одной из местных жительниц.

На кадрах, которые сделала женщина, видна рана на хвосте рептилии. Происхождение травмы пока не установлено.

Местные жители предположили, что змею могли выбросить после пожара в одном из домов, однако подтверждающей информации нет. Вопрос о том, как труп змеи оказался на улице, и кто мог его там оставить, остается открытым.

Напомним, в Москве зафиксирован случай укуса ядовитой змеёй 16-летней девушки.

Между тем, все чаще жители многоквартирных домов, включая в Москве, сталкиваются с проникновением в квартиры всевозможных змей. Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов объяснил это явление безответственностью хозяев рептилий.