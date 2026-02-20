Имя персонажа стало популярным благодаря фонетическому совпадению в год Лошади

Имя персонажа "Гарри Поттера" Драко Малфоя неожиданно приобрело популярность в Китае в год Лошади. Причина — созвучие его имени с китайскими иероглифами, которые означают "лошадь" и "удача".

Как сообщает The New York Times, в последние недели образ Драко Малфоя активно используется в мемах, на билбордах и в праздничном декоре. Онлайн-продавцы выпускают сувениры с изображением Тома Фелтона, исполнителя роли Малфоя, а госканал CCTV-6 показал фильм "Гарри Поттер и философский камень" в первый день лунного Нового года.

Сам Фелтон принял участие в новогодней тематике: он опубликовал видео, где вешает на дверь гримерки плакат со своим лицом вверх ногами. В китайской традиции перевернутый иероглиф "фу" означает "счастье прибыло".

Дискуссия вокруг поздравления от Фелтона вышла в политическую плоскость. Пользователи из Тайваня, Вьетнама и других стран раскритиковали формулировку "Happy Chinese New Year", считая ее исключающей их. Также отмечено, что каламбур с именем Малфоя работает только в материковом Китае — на Тайване его имя передают иначе.

Вселенная "Гарри Поттера" прочно обосновалась на китайском рынке: все восемь фильмов повторно вышли в прокат в 2024 году. В пекинском парке Universal Studios уже есть зона по мотивам саги, а Warner Brothers планирует открыть аттракцион в шанхайском парке в 2027 году.