Турист подержал младенца над Глоткой Дьявола и нарвался на критику в Сети

Турист подверг младенца опасности на смотровой площадке у 80-метрового водопада в Аргентине ради фото и нарвался на критику в сети. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел в национальном парке Игуасу. Путешественник подержал своего ребенка над Глоткой Дьявола — самым большим участком системы водопадов аргентинского заповедника, а спутница сфотографировала его на телефон. При этом мужчина проигнорировал указатели, которые запрещают пересекать ограждение.

Фотографии инцидента быстро распространились в интернете, вызвав возмущение пользователей. Компания Iguazu Argentina, отвечающая за эксплуатацию туристической точки, подчеркнула, что защитные сооружения разработаны специально для предотвращения опасных ситуаций. Согласно правилам парка, нарушителям грозят предупреждения и штрафы. Если личность этого туриста установят, ему также могут полностью запретить посещение других нацпарков страны.

Ранее мать подвергла младенца опасности во время перелета и нарвалась на критику в сети. Во время 12-часового полета на борту Delta Air Lines женщина выложила в социальные сети фото, на котором она сидит на корточках рядом с двумя креслами.