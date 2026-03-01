Рыба с красными губами, которая не любит плавать

Нетопырь Дарвина регулярно попадает в рейтинги самых странных животных планеты. Причина — необычная внешность и нетипичное поведение. Подробнее о ней — в материале «‎Рамблера».

Нетопырь Дарвина относится к углоциевидным рыбам (семейство Ogcocephalidae), входящим в отряд Lophiiformes — ту же группу, что и морские черти-удильщики. Она получила свое научное название Ogcocephalus darwini в честь английского натуралиста Чарльза Дарвина, как признание роли его наблюдений на Галапагосских островах в формировании теории эволюции.

Где обитает этот вид?

Нетопырь Дарвина обитает у берегов Галапагосских островов и у побережья Перу в восточной части Тихого океана. Он встречается на глубинах от нескольких метров до примерно 76 м, в основном на мягких песчаных или каменистых донных участках и у краев коралловых рифов.

Как выглядит нетопырь Дарвина?

Внешность этой рыбы сложно спутать с другими видами. Тело нетопыря короткое, слегка приплюснутое, с широкой передней частью и постепенно сужающимся хвостом. Окраска обычно светло-коричневая или сероватая, с более светлым брюхом.

Главная особенность — насыщенно-красная окантовка рта. На фоне бледного тела губы выглядят контрастно, из-за чего рыбу часто называют «рыбой с накрашенными губами». В англоязычных источниках вид известен как red-lipped batfish.

Почему у нее такие губы?

Точная функция ярко-красной окраски губ ученым все еще не до конца ясна, но существует несколько гипотез. Одна из них — такая окраска помогает особям распознавать членов своего вида при размножении. Еще одна версия — визуальный сигнал для привлечения партнеров в условиях глубинного света, где цвет может играть важную роль.

Рыба, которая почти не плавает

Несмотря на принадлежность к рыбам, нетопырь Дарвина плохо приспособлен к активному плаванию. Его тело не имеет выраженной обтекаемой формы, характерной для быстрых пловцов.

Эти плавники функционируют почти как конечности, позволяя рыбе «гулять» по песчаному или каменистому субстрату, чередуя движения, похожие на шаги. Такой способ позволяет:

снижать энергозатраты

сохранять устойчивость на субстрате

избегать лишнего внимания хищников

Еще одна необычная деталь — структура спинного плавника. У взрослых особей он преобразуется в небольшую шиповидную проекцию, известную как иллиций. Этот элемент характерен для родственников нетопыря — удильщиков. Иллиций рассматривается как эволюционное наследие внутри группы.

Чем питается?

Нетопырь не относится к активным преследующим хищникам. Он использует стратегию медленного перемещения и выжидания. Иллиций и сопутствующее ему «световое» или химическое привлечение добычи помогает рыбе заманивать мелких животных к своей голове, поскольку активная погоня за пищей ей дается трудно. Рыба питается мелкими морскими организмами: рачками, моллюсками, червями и другими беспозвоночными, которых добывает прямо с морского дна.

Статус вида

Нетопырь Дарвина не относится к видам с критическим риском исчезновения. Популяции считаются относительно стабильными. В классификации Международного союза охраны природы (IUCN) его статус — наименьший риск. При этом состояние морских экосистем, включая изменение температуры океана, остается фактором, способным влиять на распределение донных видов.

