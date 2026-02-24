Обет безбрачия не спас настоятеля храма от четырех женщин

В Таиланде настоятель буддийского храма из провинции Нонтхабури попался на романе с четырьмя женщинами и уехал медитировать после разоблачения. Об этом сообщает The Thaiger.

Скандал начал разгораться 6 февраля, когда в социальных сетях появился ролик, в котором спорят две женщины. Одна называет себя «женой» аббата Аджарна А. и обвиняет вторую в романе с ним. Тайка отрицала обвинения и утверждала, что у нее есть возлюбленный. Далее появились еще несколько роликов, в которых «жена» давшего обет безбрачия высокопоставленного монаха говорит, что нашла в его телефоне переписку с любовницами и непристойные фото от них. На одном из них якобы женщина сняла себя с обнаженной грудью. Кроме того, объявившая себя женой настоятеля женщина утверждала, что он давал деньги некой любовнице.

Позже в социальных сетях стала распространяться информация, что Аджарн А. состоял в сексуальной связи с четырьмя женщинами и давал им деньги на пластические операции. Журналисты приехали в храм, чтобы поговорить с настоятелем, но монахи заявили, что за несколько дней до этого он отправился в паломничество. Монахи отказались верить, что их настоятель нарушил монашеские обеты. Продавщица из магазина, расположенного около храма, также сказала, что это невозможно, так как Аджарн А. был очень строг в вопросах религии.

