Иллюзионист рассказал о тайном путешествии к гигантскому кораблю пришельцев

Знаменитый израильский иллюзионист Ури Геллер заявил, что власти США привлекли его к осмотру гигантского корабля пришельцев в Южной Корее. Об этом пишет Daily Star.

По словам Геллера, он долгое время скрывал эту информацию, так как получал угрозы от таинственных организаций, которые требовали, чтобы он держал язык за зубами. Тем не менее всемирно известный сгибатель ложек решил бесстрашно рассказать об увиденном много лет назад. Геллер утверждает, что его доставили на вертолете армии США в некую особо охраняемую зону в Южной Корее, где находился «огромный инопланетный корабль».

Эта зона, если верить Геллеру, круглосуточно охраняется южнокорейскими и американскими войсками. Задачей иллюзиониста якобы был осмотр тайных тоннелей, которые спецслужбы Северной Кореи прорыли, чтобы добраться до космического корабля. По словам Геллера, НЛО был настолько огромен, что инженеры американской армии не могли сдвинуть его с места. Кроме того, Геллера попросили изучить «таинственную энергию», которая исходила от камней вокруг корабля. При это Геллер не раскрыл, когда все это происходило, где именно в Корее лежит НЛО и какими были результаты его исследования.

После того как иллюзионист опубликовал пост с рассказом о своем путешествии в социальных сетях, многие подписчики обвинили его во лжи и попытке получить 15 минут славы на фоне информации о скором раскрытии президентом США Дональдом Трампом правды о внеземной жизни. Другие поверили в слова Геллера.

Израильтянин прославился в 1970-х годах умением сгибать ложки «силой мысли». Он также утверждает, что обладает экстрасенсорными способностями и может исцелять людей и продлевать их жизни. Профессиональные иллюзионисты и научные скептики много раз ловили Геллера на лжи и использовании во время фокусов ложек, сделанных из специального сплава.

Ранее Ури Геллер заявлял, что межзвездный объект 3I/ATLAS является кораблем пришельцев. Он отметил, что инопланетяне пришли в Солнечную систему с миром.