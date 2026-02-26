Странная находка вековой давности поставила в тупик пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Spaghettib выложил на портале фото медного предмета с откидным клапаном сверху, обнаруженного им во время археологических раскопок на восточном побережье США. Он попросил помочь понять ему, что это такое, уточнив, что предмет относится к концу XIX — началу XX века.

«Сначала мы предположили, что это деталь саксофона, но, изучив изображения той эпохи, я не нашел ничего похожего. Я раньше играл на флейте, поэтому могу исключить и этот вариант. У большинства медных духовых инструментов нет таких клапанов, а остальные инструменты, с которыми я знаком, выполнены из дерева», — написал автор.

«Я бы предположил, что это клапан от медного горна», — высказал мнение один из пользователей. «Выглядит в точности как верхний клапан на альт-саксофоне», — написал другой, приложив изображение этого фрагмента инструмента. «В тот период кларнеты часто изготавливались из латуни», — добавил третий.

Однако на самом деле это оказалась вовсе не часть музыкального инструмента, а затычка для мешка от пороха, какой носили при себе в начале XX века солдаты в США. Автор был немало удивлен открывшейся истиной, так как предмет осматривал военный эксперт, но опознать его он не смог.

