В старом подвале нашли редчайшее вино на четыре миллиона рублей

Покупатель старого дома в британском графстве Хэмпшир нашел в подвале забытую коллекцию редких вин бордо 1929–1964 годов. Об этом сообщает издание The Drinks Business.

46 бутылок десятилетиями хранились в погребе. Когда их обнаружил новый владелец, то сразу написал в британский аукционный дом Dreweatts.

«Я нашел вино в своем новом доме», — говорилось в его сообщении.

Стоимость находки оценили в сумму от 20 до 40 тысяч фунтов стерлингов (от двух до четырех миллионов рублей).

Среди находок оказались редчайшие вина, в том числе Chateau Latour урожая 1943 и 1945 годов. Представитель аукционного дома Марк Робертсон особо отметил Chateau Leoville Barton 1959 года, который он назвал «поистине великим кларетом», и Chateau Haut Bages того же года: об этом вине он заявил, что «отдал бы руку за еще один бокал».

Ранее сообщалось, что в США арестовали жительницу Великобритании, которая вместе с сообщником украла коллекционные французские вина на 41,5 тысячи долларов (3,3 миллиона рублей). Женщину удалось задержать сотрудникам ресторана.