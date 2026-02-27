Уволенный за пьянство электрик отсудил у начальства миллионы

В Испании суд обязал компанию выплатить 47 тысяч евро (4,2 миллиона рублей) электрику, которого уволили за пьянство на работе. Об этом пишет Oddity Central.

Мужчина из региона Мурсия лишился работы после расследования, устроенного его начальством. В компании обратили внимание, что однажды сотрудник странно вел себя на работе. Начальство наняло частного детектива, который проследил за испанцем. Выяснилось, что, находясь на выездах, электрик несколько раз употреблял алкоголь в барах, а однажды выпил три литра пива во время обеденного перерыва.

Электрика заставили уволиться. Руководство объяснило это тем, что он в пьяном виде водил служебный автомобиль и работал с опасной техникой. Однако мужчина подал на компанию в суд и отсудил компенсацию. Суд постановил, что испанец пил только во время обеденных перерывов, которые формально не являются рабочим временем. Кроме того, работодатели не предоставили никаких доказательств, что пристрастие уволенного к алкоголю влияло на качество его работы или создавало угрозу для жизни и здоровья его коллег или клиентов.

Еще одним важным аргументом в пользу истца стало то, что по испанскому трудовому законодательству человека нельзя уволить за эпизодическое пьянство — увольнению подлежат только хронические алкоголики. Работодатели не смогли доказать, что электрик употреблял спиртное систематически.

В итоге суд обязал компанию вернуть мужчину на работу или выплатить ему крупную компенсацию. Какое именно решение приняла дирекция, неизвестно.

Ранее сообщалось, что финского автослесаря уволили после того, как он оформил больничный в связи со смертью кошки. Мужчине удалось отсудить у работодателя 40 тысяч евро (3,6 миллиона рублей).