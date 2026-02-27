Мальчик поймал крупную рыбу и побил десятилетний рекорд

В США мальчик из штата Вермонт поймал крупного пресноводного горбыля и побил рекорд озера Шамплейн, который продержался почти десять лет. Об этом сообщает телеканал WPTZ.

Новым рекордсменом стал 10-летний Грейсон Кэри из города Колчестер. Во время Международного рыболовного турнира на озере Шамплейн летом 2025 года он поймал рыбу весом 12,9 килограмма и длиной 93,9 сантиметра. Официально новое высшее достижение водоема было подтверждено Департаментом рыболовства и дикой природы Вермонта только в конце февраля.

По данным телеканала, Кэри удалось побить рекорд, который продержался почти 10 лет. Прошлый рекордный пресноводный горбыль был пойман в озере Шамплейн в 2016 году и весил на 1,3 килограмма меньше.

Ранее в США рыболов поймал красного горбыля весом 31,2 килограмма, но лишился рекорда штата Луизиана из-за защищающего рыбу закона. На лодке рыболова не было сертифицированных весов, а по правилам рыбу нужно сразу же отпустить.