Девушка жестоко унизила бойфренда за измену

Пользовательница Reddit с ником Available_Pie_2042 рассказала, как рассталась с бойфрендом прямо после праздничного ужина с его семьей. Поводом стала его измена.

Встреча прошла без малейших проблем, однако на следующее утро девушка обратила внимание на то, что смартфон ее молодого человека постоянно вибрировал.

«Я взглянула на экран и увидела сообщение: "Дорогой, я скучаю по тебе". Я перезвонила со своего телефона и женщина, ответившая на звонок, рассказала мне все об их отношениях. Они познакомились на работе, и он начал ухаживать за ней примерно тогда же, когда начали встречаться мы — годом ранее», — написала девушка.

Она решила отомстить парню, причинив максимальный ущерб. Когда они спустились вниз на завтрак, девушка объявила родителям бойфренда, что уезжает, поскольку их сын изменяет ей. Они были ошеломлены, а сам молодой человек выглядел испуганным.

«По дороге домой я разозлилась еще больше. За пару месяцев до этого я подарила ему комплект мебели. Я позвонила подруге, у которой есть пикап, и попросила ее встретиться со мной в его квартире. Используя его ключ, мы вошли внутрь и забрали все: обеденный стол, стулья, диван, журнальный столик и приставные столики, оставив комнату совершенно пустой», — заключила автор.

Ранее другая девушка оригинально отреагировала на измену бойфренда и унизила его перед любовницей. Скандалам и громкому расставанию она предпочла более продуманные действия.