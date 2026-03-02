Главу McDonald's высмеяли из-за неудачной попытки съесть бургер

Генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински представил в соцсетях новинку — гигантский сэндвич Big Arch, но с трудом справился с его поеданием. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как глава сети ресторанов пытается откусить кусочек от массивного бургера с двумя котлетами и специальным соусом, после чего замирает со странной гримасой на лице. Пользователи высмеяли Кемпчински за неудачную попытку прорекламировать новую позицию меню. В комментариях написали, что он выглядит так, будто незнаком с продукцией собственной компании и с фастфудом в целом.

Ролик быстро стал вирусным, и многие усомнились в искренности Кемпчински, назвав его поведение «роботическим». Сама новинка, которая уже тестируется в Канаде, Германии и Португалии, появится в США с 3 марта по цене от 7,5 до 13 долларов (от 581 до 1000 рублей) за комбо. Это первое постоянное изменение в глобальном меню с момента появления куриных наггетсов Chicken McNuggets в 1983 году.

Ранее сообщалось, что житель Греции попытался проглотить гигантский бургер, не откусывая и не жуя его. Это привело к мгновенной блокировке дыхательных путей.