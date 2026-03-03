Посетитель «Макдоналдса» жестоко отомстил оккупировавшему туалет незнакомцу

Пользователь «Макдоналдса», надолго оккупировавшего туалет в ресторане. Он заявил, что изощренно отомстил незнакомцу.

Автор рассказал, что хотел воспользоваться туалетом перед едой. Зайдя внутрь, он понял, что кабинка занята, а находившийся внутри человек почему-то снял обувь.

«Я решил, что тогда сначала перекушу, а потом вернусь. Прошло, наверное, минут десять, но тот же человек сидел в кабинке, все еще без обуви. Затем у него зазвонил телефон, и он решил ответить, включив громкую связь», — посетовал мужчина.

Выяснилось, что засидевшемуся гостю «Макдоналдса» звонил отец, которому тот и рассказал, что коротает время на унитазе. В этот момент автор не выдержал и постучал в дверь кабинки, сказав, что ждет возможности воспользоваться туалетом. В ответ незнакомец сказал, что ему придется ждать еще долго, поскольку он планирует продолжать акт дефекации. Тогда мужчина решил отомстить.

«Я подошел к менеджеру ресторана и сказал: "Извините за беспокойство, я хотел сообщить, что кто-то употребляет наркотики в мужском туалете". У нее отвисла челюсть, а глаза расширились от удивления. Когда я уходил, управляющая и двое крепких мужчин врывались в туалет», — заключил автор, дав понять, что не стал дожидаться развязки этой истории.

