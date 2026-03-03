Порномодель-девственница заработала больше, переспавшей с тысячей мужчин Бонни Блю

Модель OnlyFans Софи Рейн осудила скандальную порнозвезду Бонни Блю, объявившую о беременности после незащищенного секса с 400 мужчинами. Об этом сообщает сайт The Blast.

Рейн считает, что Бонни Блю напрасно устраивает секс-марафоны и занимается сексом с тысячами незнакомцев.

«Послушайте, я девственница и зарабатываю примерно в четыре раза больше без подобных выходок, — объяснила она. — Математика тут несложная».

По мнению Рейн, попытки шокировать не могут приносить деньги долго, и долгосрочное сотрудничество с брендами надежнее и выгоднее, чем вирусная популярность.

«Интернет любит крайности. Бренды любят стабильность», — добавила она.

Софи Рейн известна неоднократными заявлениями, что, несмотря на съемки в порно, намерена беречь девственность до брака. Бонни Блю прославилась в 2025 году после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Новый секс-марафон, который она устроила в 2025 году, закончился ее беременностью.

Ранее сообщалось, что Софи Рейн считает выходки Бонни Блю опасными для других порномоделей на OnlyFans.