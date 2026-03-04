Странная ниша в стене старого дома поставила в тупик пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Benjawilli поделился на портале фотографией странной ниши в стене под подоконником в квартире его друга. Из нее вытаскивается небольшой ящик с содержимым, отдаленно напоминающим теплоизоляционный материал.

© Соцсети

Мужчина признался, что не знает, что это такое, а в комментариях к посту пользователи выдвинули свои догадки.

«Это, скорее всего, остатки старой системы сбора воды. В здании, вероятно, были однослойные окна, в которых в холодную погоду конденсировалась вода. Она стекала по стеклу и попадала на подоконник. Обычно в нем была канавка и отверстие по центру прямо над найденным вами поддоном», — предположил один из пользователей.

Многие другие согласились с альтернативной версией, согласно которой ящичек использовался как пепельница, чтобы жильцам было удобно курить возле окна. Кроме того, одно из наиболее популярных предположений свелось к мысли о том, что раньше на этом месте в стене был вентиляционный канал, обеспечивающий циркуляцию свежего воздуха и предотвращающий образование плесени и влаги.

К точному ответу пользователям прийти не удалось, однако некоторые из них порекомендовали другу автора удалить содержимое ящика, поскольку старая теплоизоляция может содержать асбест.

