Попытка взять полмиллиона долларов закончилась для парня конфузом

Пользователь Reddit с ником Ninjikatcj рассказал, как оконфузился перед коллегой, попытавшись помочь ей по ее же просьбе. Хрупкой, невысокой женщине нужно было отнести 500 тысяч долларов инкассаторам, чтобы те доставили выручку в банк.

«Специальный кейс с деньгами был слишком тяжелым для нее, поэтому она обратилась ко мне, что случается у нас на работе нередко. Вот только стоило мне присесть, взять деньги и начать подниматься, как я услышал неприятный звук разрыва моих штанов спереди назад», — написал автор.

Он поставил кейс с деньгами на пол и сказал коллеге, что только что порвал штаны. В ответ на ее недоумение он добавил, что ему, пожалуй, «стоит пойти домой и взять новые штаны».

«В общем, довольно обычная история: многие рвали штаны на работе. Но я точно один из немногих, кто может сказать, что сделал это, поднимая полмиллиона долларов», — заключил автор.

