Женщина пережила инсульт и увидела врата в рай

Жительница Канады пережила внетелесный опыт во время инсульта. Об этом сообщает Daily Mirror.

43-летняя медиум Эмбер Кавана смотрела телевизор с мужем и детьми, когда у нее началась ужасная мигрень. Она пошла спать пораньше, а, проснувшись, поняла, что не чувствует правой части тела и не видит правым глазом. Она сумела разбудить мужа, и тот вызвал скорую помощь. Медики давали Каване 50-процентный шанс на выживание, однако ей удалось выкарабкаться.

Позже Кавана рассказывала, что во время инсульта наблюдала за происходящим со стороны, видела своих детей по дороге в больницу и слышала, как врачи давали ей прогнозы. Затем, по ее словам, она попала в потусторонний мир, где увидела врата в рай и всех умерших близких — от бабушек и дедушек до собак из детства. Женщина рассказала, что там царила атмосфера абсолютной любви и покоя, а трава под ногами казалась совершенно реальной.

Затем, как говорит Кавана, перед ней предстали духи-наставники, предложившие выбор: остаться в раю, но обречь семью на горе, или вернуться в измученное тело и пройти через долгую реабилитацию. Женщина выбрала второе — ради детей. Сейчас, спустя годы терапии, она заново научилась ходить и говорить и больше не боится смерти, а сам опыт называет «величайшим подарком».

