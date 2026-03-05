Голодного домушника поймали за поеданием бутерброда в обворованном доме

В Великобритании домушника поймали с бутербродом на кухне в обворованной квартире. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел в конце ноября 2025 года, но информацию о нем полиция Ноттингема обнародовала только сейчас. Владельцы квартиры на втором этаже столкнулись с вором у своих дверей. Он попросил у них еды и заявил, что ничего не украл. Британцы вызвали полицию.

Прибывший наряд нашел преступника в квартире на кухне за поеданием бутерброда. У него в карманах были драгоценности, украденные в квартире. Позже выяснилось, что его зовут Костин Стэн, и ранее он уже обворовал еще один дом в том же районе. Тогда он проник в квартиру, когда хозяева спали. 33-летний вор признал себя виновным по обоим эпизодам.

«В обоих случаях пострадавшие находились дома, когда Стэн проник к ним с целью кражи. Необычный характер его ареста не умаляет серьезности преступления», — заявил представитель полиции.

