Владелец шоколадной фабрики выудил рекордную щуку

Рыболов вытащил из-подо льда рекордную щуку-маскинонга длиной 130 сантиметров и весом более 20 килограммов на озере Гринвуд в Нью-Джерси, США. Об этом сообщает издание Outdoor Life.

47-летний Виктор Гелман, владелец нью-йоркской шоколадной фабрики, вышел на подледную рыбалку 24 февраля. Клюнуло лишь через восемь часов.

«Я потянул леску, и ощущение было, будто занимаешься перетягиванием каната с ротвейлером», — вспоминает рыболов.

Сначала Гелман хотел отпустить щуку, но крючок вошел слишком глубоко, поэтому шансов выжить у нее не было. Тогда он решил взвесить пойманную рыбу на сертифицированных весах. Маскинонг потянул на 20,42 килограмма. Это выше рекорда штата Нью-Джерси, который держался с 1997 года и составляет 19,43 килограмма.

По словам Гелмана, документы на регистрацию нового рекорда уже поданы. Тем временем он передал рыбу биологам рыбоводного завода для изучения ее возраста, состояния и рациона.

Щуки-маскинонги обитают в Северной Америке. Представители этого вида достигают 1,8 метра в длину и весят до 32 килограммов. Максимальная продолжительность их жизни — 30 лет.

Ранее житель американского штата Миннесота вытащил из узкой лунки заледеневшего озера огромную щуку длиной 1,4 метра. Улов оказался настолько крупным, что едва пролез сквозь узкую прорубь.