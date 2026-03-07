В Тайване обезьяна обокрала дом и подралась с его хозяйкой

В городе Гаосюн, Тайвань, две обезьяны обокрали дом и попали на видео. Об этом пишет Jam Press.

По словам хозяйки дома, животные проникли на кухню ранним утром. Они искали еду, пока дети женщины мирно спали рядом. Сама она проснулась от шума, увидела обезьян и вооружилась палкой, чтобы отпугнуть их.

К тому времени животные уже вышли из дома и уселись на стене рядом с порогом. Одна из обезьян украла со стола яичный рулет и лакомилась им. Когда женщина с палкой подошла к ней, она ударила ее по голове и убежала. Удар оказался болезненным и неожиданным, из-за чего женщина споткнулась, но смогла сохранить равновесие.

Домовладелица отметила, что не боится животных, но после этого проникновения купит средства защиты от них.

Ранее сообщалось, что в Дели, Индия, обезьяна откусила палец сотруднику зоопарка. Она напала на мужчину, когда он зашел в ее вольер убраться.