Россиянин уволился с работы и все силы бросил на слежку за бывшей возлюбленной

Россиянин целый год прослушивал квартиру бывшей возлюбленной за то, что она его бросила. При этом мужчина не понес серьезного наказания и отделался условным сроком, сообщает Telegram-канал Mash.

В январе 2025 года 42-летняя Гульнара рассталась с 30-летним Дмитрием Мирзоевым из-за того, что он начал поднимать на нее руку. Мужчина, который на тот момент работал в ГИБДД, потребовал женщину возместить билеты на Бали, куда они в итоге не полетели. После этого он стал постоянно контролировать и преследовать бывшую девушку — вплоть до того, что пытался изнасиловать в подъезде.

Сталкер взломал социальные сети Гульнары и угрожал распространением личных данных. Затем бывший возлюбленный обманом выманил ключи от квартиры у дочери пострадавшей. Мирзоев проник внутрь и установил три жучка — один под видом пауэрбанка оказался прямо под кроватью.

По словам Гульнары, сейчас россиянин нигде не работает. Он уволился из ГИБДД и все силы бросил на слежку. Однако серьезного наказания для преследователя не удалось добиться — Мирзоеву назначили условный срок.

