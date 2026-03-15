Креветка-богомол: как она наносит смертельный удар

Среди морских животных есть хищник, который сочетает небольшие размеры с чрезвычайно мощным оружием. Креветка-богомол способна наносить удары с такой скоростью, что они сравнимы с движением пули малого калибра. Подробнее об уникальном животном — в материале «‎Рамблера».

© Luca Gialdini/iStock.com

Как выглядит креветка-богомол?

Несмотря на название, креветка-богомол не является ни настоящей креветкой, ни родственником наземных богомолов. Она относится к отдельной группе морских ракообразных — стоматоподам.

Большинство видов достигает длины от десяти до 20 сантиметров, хотя некоторые могут вырастать до 30 сантиметров. Тело у них вытянутое и сегментированное, а окраска часто чрезвычайно яркая — встречаются зеленые, красные, оранжевые, синие и фиолетовые оттенки.

Особенно выделяются глаза. Они расположены на подвижных стебельках и могут двигаться независимо друг от друга. Благодаря этому животное способно одновременно наблюдать за несколькими направлениями.

Но главная особенность креветки-богомола — передние конечности. Они преобразованы в мощные рапториальные клешни, которые работают как специализированное оружие.

Где обитают эти ракообразные?

Креветки-богомолы встречаются преимущественно в тропических и субтропических морях. Они встречаются в Индийском и Тихом океанах, а также в Карибском море.

Большинство видов живет на мелководье среди коралловых рифов. Там много укрытий и добычи, поэтому такая среда идеально подходит для хищника, который предпочитает внезапные атаки.

Эти ракообразные ведут одиночный образ жизни. Каждая особь занимает собственную нору или расщелину в коралле и активно защищает территорию. Из укрытия креветка наблюдает за окружающей средой и атакует добычу, когда та приближается на достаточное расстояние.

Чем питаются?

Рацион этих животных зависит от типа их охотничьего оружия.

Биологи делят креветок-богомолов на две основные группы:

«Копейщики» имеют длинные острые конечности, которыми они пронзают мягкую добычу — прежде всего рыбу. Они часто прячутся в песке и атакуют внезапным броском.

имеют длинные острые конечности, которыми они пронзают мягкую добычу — прежде всего рыбу. Они часто прячутся в песке и атакуют внезапным броском. «Ударники» обладают булавовидными клешнями, напоминающими миниатюрные молоты. С их помощью они разбивают раковины моллюсков, панцири крабов и других ракообразных.

В чем особенности?

1. Самый быстрый подводный удар

Главная причина известности креветок-богомолов — их невероятный удар. Когда животное атакует добычу, его клешня разгоняется до скорости примерно 23 метра в секунду. Для движения под водой это чрезвычайно высокая скорость.

Сила удара может достигать около 1500 ньютонов, чего достаточно, чтобы расколоть твердую раковину моллюска. Само движение занимает менее одной сотой секунды — значительно быстрее моргания человеческого глаза.

Механизм удара работает по принципу пружинного ускорения. Мышцы животного сначала медленно сжимают специальную эластичную структуру внутри клешни. В ней накапливается потенциальная энергия — подобно тому, как это происходит в натянутой пружине.

Когда фиксирующий механизм освобождается, энергия высвобождается мгновенно. В результате клешня разгоняется до огромной скорости. Этот принцип напоминает работу катапульты или механизма арбалета, где энергия сначала накапливается, а затем высвобождается в очень короткий момент.

Когда клешня движется с такой скоростью, давление воды вокруг нее резко падает. В результате возникают кавитационные пузырьки — небольшие полости, заполненные водяным паром.

Когда они схлопываются, возникает дополнительная ударная волна. Фактически добыча получает двойной удар: сначала от самой клешни, а затем от кавитационной волны. Иногда эта ударная волна настолько мощная, что может оглушить или убить жертву даже при промахе.

Кавитация сопровождается удивительным эффектом. Когда пузырьки схлопываются, температура внутри них кратковременно может достигать нескольких тысяч градусов — по оценкам некоторых исследований, она сравнима с температурой на поверхности Солнца. Это явление также сопровождается короткой вспышкой света — своеобразной миниатюрной подводной «молнией».

2. Уникальное зрение

Не менее удивительной особенностью креветок-богомолов считается их зрение. Человеческий глаз имеет три типа цветовых рецепторов. У креветок-богомолов их может быть до шестнадцати.

Это означает, что они способны воспринимать гораздо более широкий спектр света. Некоторые виды различают ультрафиолетовое излучение и поляризацию света — свойства, которые человеческий глаз практически не воспринимает.

Глаза креветки разделены на несколько функциональных зон, каждая из которых обрабатывает разные типы визуальной информации. Благодаря этому животное может точно оценивать расстояние до добычи и направление удара.

Как размножаются?

У многих видов формируются устойчивые пары, которые могут жить вместе в одной норе в течение длительного времени. Самка откладывает сотни мелких яиц и некоторое время носит кладку с собой, удерживая ее специальными конечностями под брюшком. В этот период она активно ухаживает за икрой: очищает ее от частиц песка, обдувает водой и защищает от возможных хищников. После вылупления личинки некоторое время развиваются в толще воды, прежде чем опуститься на дно и начать самостоятельную жизнь.

Ранее мы рассказывали о рыбе с красными губами, которая не любит плавать.