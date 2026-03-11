Управляющая борделем рассказала о странных сотрудниках и клиентах

Управляющая крупнейшим легальным борделем в Европе Кэтрин Денуар рассказала о самых странных и шокирующих историях из своей практики. Об этом пишет Need To Know.

© Lenta.ru

32-летняя Денуар рассказала, что в самом начале своей карьеры, около 10 лет назад, обнаружила, что в борделе работали мать и дочь.

«Я была просто в шоке. Первым делом я представила себя и свою мать в такой ситуации, и это было бы очень неловко. Но на этой работе я усвоила, что не нужно судить о поступках и образе жизни других, исходя из собственных стандартов», — сказала она.

Денуар также рассказала, что одна из женщин, работавших у нее, скрывала это от мужа. Мужчина случайно узнал об этом, когда пришел в бордель с друзьями. Они поссорились, но потом, по словам женщины, сумели честно поговорить о своих чувствах. С тех пор мужчина стал приходить в публичный дом и пользоваться услугами жены.

Кроме того, Денуар заявила, что многие посетители очень удивляются, когда узнают, что она управляющая. Они ожидают, что на этой должности должен быть мужчина в золотых украшениях и искусственных мехах или пожилая бывшая проститутка с вечной сигаретой в зубах.

«Обычно они говорят что-то вроде: "Я думал, что управлять борделем будет какая-нибудь скользкая личность, а вы совершенно нормальная"», — рассказала женщина.

