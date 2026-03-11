Любитель вишни годами прятался в туалете по неожиданной причине

Пользователь Reddit с ником National-Crow7818 рассказал о своей детской привычке, ставшей уже во взрослом возрасте причиной недопонимания с супругой. Причиной проблемы стало то, что с ранних лет он во время поедания вишни привык облизывать языком во рту плодоножку ягоды.

«Честно говоря, я не знаю, зачем я это делаю — просто, наверное, это меня успокаивает. В детстве я весь день держал вишневый стебелек во рту, вынимая его лишь когда не играл. Мама в конце концов заставила меня перестать из-за опасений, что я засну с ней во рту и задохнусь», — написал автор.

Спустя годы привычка сохранилась, но теперь 28-летний парень уединяется с плодоножкой в туалете, проводя с ней около пяти минут за «сессию». Об этой особенности и не догадывалась его жена, однако частые походы в туалет после употребления блюд с вишней не ускользнули от ее внимания.

«Недавно мы с друзьями пошли в хороший ресторан. К моему йогурту подали небольшую мисочку с ягодами в качестве топпинга — черникой, клубникой и вишней. Прежде чем я успел до них дотронуться, жена осторожно отодвинула миску от меня, сказав, что пытается защитить меня от меня самого», — рассказал автор.

Выяснилось, что супруга уже сама поставила мужу диагноз — синдром раздраженного кишечника. Услышав это, автор изо всех сил попытался не рассмеяться, но не стал признаваться, что бегает в туалет из-за игры с плодоножками вишни.