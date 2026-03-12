Турист шокировал иностранцев с помощью простой русской сосиски

Пользователь Сочи, рассказал о своих тратах в местных магазинах. Мужчина, приехавший в Россию из Хорватии, также показал фотографии еды, приготовленной из этих продуктов.

«Вчера мы ели пасту с морепродуктами, белым соусом и креветками. Сегодня — рагу из нута с кусочками бекона, сосиски и овощная паста», — написал мужчина.

Рагу, больше смахивающее на слегка загустевший суп, и смутило других пользователей больше всего. Во-первых, автор, положил туда сосиски целиком, а во-вторых, он даже не снял с них несъедобную целлюлозную оболочку, отметив, что сделал это уже после приготовления.

«Что за бред? Зачем оставлять обертку на сосиске? Я никогда в жизни не видел такого безумного поступка. А ведь я видел, как мужчина готовит сосиски и макароны в одной кастрюле, ну, не знаю, ради экономии времени», — возмутился один из комментаторов.

«Здесь это довольно распространенное явление, — ответил ему другой пользователь из России. — Я тоже так делаю, правда, не с супом. Одна из причин в том, что дешевая сосиска может деформироваться, если ее переварить, а обертка сохранит форму».

«Уберите пластик с сосисок. Две секунды обеспечат здоровье на остаток жизни», — кратко резюмировал еще один посетитель раздела.

Ранее другой пользователь Reddit, работающий поваром в мишленовском ресторане в Нью-Йорке, раскрыл способы повысить качество домашней еды. По его мнению, формула успеха состоит лишь из нескольких пунктов.